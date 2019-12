Änderungen über Weihnachten

Die Stadtverwaltung Kulmbach, die Bücherei am Stadtpark, die Städtebau Kulmbach GmbH sowie die Stadtwerke sind am 25. Dezember, am 26. Dezember, am 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen. Die Servicestellen Information, Bürgerbüro, Standesamt, Wahlamt und Baugenehmigung/Denkmalschutz sind am 23., 27. und 30. Dezember normal geöffnet. Die Stadtwerke Kulmbach haben während der Feiertage die Rufnummer 09221/90410 für Notfälle geschaltet.

Tourist Information:

Die Tourist Information in der Buchbindergasse hat bis einschließlich 23. Dezember geöffnet. Am 24., 25. und 26. Dezember, am 31. Dezember und am 1. Januar hat sie geschlossen. Ab dem 2. Januar hat die Tourist-Information regulär von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Städtische Musikschule:

Die Städtische Musikschule ist während der Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis 5. Januar geschlossen.

Städtische Museen auf der Plassenburg:

Das Deutsche Zinnfigurenmuseum, das Landschaftsmuseum Obermain sowie der Museumsshop sind am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. An allen anderen Tagen ist regulär von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Kunsteisbahn:

Die Kunsteisbahn hat am 24. und 31. Dezember geschlossen. An allen anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten.

Hallenbad:

Das Hallenbad hat am 24. und 25. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. red