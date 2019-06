Der Stadtrat trifft sich am Mittwoch, 26. Juni, um 18 Uhr im Betreuungsgebäude der Grundschule, Am Bahnhof 1, in Ebern. Bei der Sitzung geht es unter anderem um die Änderung Bebauungsplan Westlich der Bahnhofstraße in Ebern und die Änderung des Bebauungsplanes Mannlehen sowie die Sondergebietsausweisung für die Errichtung eines Nettomarktes in Ebern. Des Weiteren geht es um die Erweiterung der Beleuchtungsanlage im Stadtteil Weißenbrunn. red