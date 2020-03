Änderungen bei zwei Buslinien

Aufgrund einer Straßensperrung zwischen Hartenreuth und Leutzdorf kommt es ab sofort bis voraussichtlich Freitag, 10. Juli, zu Änderungen bei einigen Fahrten der Buslinien 226 und 234. Auf der Linie 226 werden alle Haltestellen bedient, jedoch kommt es zu Änderungen in der Bedienreihenfolge. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass sich Abfahrtszeiten verzögern und Schüler auf den Mittagsheimfahrten einige Minuten später nach Hause kommen. Die Linie 234 kann auf der Fahrt um 6.42 Uhr ab Gößweinstein nicht alle Haltestellen in Gößweinstein bedienen. Die Fahrt beginnt 6.45 Uhr in Hartenreuth, 6.47 Uhr in Türkelstein, 6.49 Uhr in Etzdorf und folgt dann ab Leutzdorf dem regulären Fahrplan. Bei der Rückfahrt um 13.02 Uhr ab Ebermannstadt werden die Haltestellen in der Reihenfolge Leutzdorf, Etzdorf, Türkelstein, Hartenreuth, Gößweinstein bedient. Bei den Nachmittagsheimfahrten kann es zu Änderungen in der Bedienreihenfolge der Haltestellen kommen, sodass auch hier Schüler einige Minuten später nach Hause kommen können. red