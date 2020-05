Die Pfarreiengemeinschaft St. Georg - Maria Ehrenberg hat Änderungen bei den Gottesdiensten bekannt gegeben. Am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr ist Vorabendmesse in Wernarz. Donnerstag, 21. Mai, ist um 9 Uhr Messe in Römershag, in Kothen um 9 Uhr Wortgottesfeier, in Motten um 9 Uhr Messe, am Volkersberg um 10.30 Uhr Wortgottesfeier, und in Bad Brückenau um 10.30 Uhr Messe. Freitag, 22. Mai, ist um 19 Uhr Messe in Motten. Am Samstag, 23. Mai, ist um 17.30 Uhr Beichte und um 18.30 Uhr Gottesdienst in polnischer Sprache, in Speicherz ist um 18 Uhr Messe und in Bad Brückenau um 18 Uhr Wortgottesfeier. Am Sonntag, 24. Mai, ist am Volkersberg um 9 Uhr Wortgottesfeier, in Motten um 9 Uhr Messe, in Kothen um 10.30 Uhr Messe, in Bad Brückenau um 10.30 Uhr Wortgottesfeier, in Wernarz um 10.30 Uhr Messe und am Volkersberg um 11.55 Uhr Mittagsläuten. sek