Nüdlingen 02.01.2020

Änderungen bei den Gottesdiensten

Der Wortgottesdienst am Sonntag, 19. Januar, um 8.45 Uhr in Haard entfällt. Auch die Messe am Dienstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr in Nüdlingen wurde abgesagt. sek