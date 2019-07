Änderungen bei den Gottesdiensten

Aufgrund der Erkrankung von Pfarrer Kowol kommt es in der Pfarreiengemeinschaft zu folgenden Änderungen bei der Gottesdienstordnung:

Diebach: Der Rosenkranz und der Gottesdienst am Mittwoch, 3. Juli, entfallen. Schwärzelbach: Am Samstag, 6. Juli, wird der Gottesdienst von 18.30 Uhr auf 18 Uhr vorverlegt.Windheim: Am Dienstag, 9. Juli, wird der Gottesdienst von 18.30 Uhr auf 18 Uhr vorverlegt, daher entfällt der Rosenkranz an diesem Tag. Dittlofsroda: Am Freitag, 12. Juli, wird der Gottesdienst von 18.30 Uhr auf 18 Uhr vorverlegt. sek