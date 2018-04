Änderungen bei den Gottesdiensten

Am Sonntag, 22. April, dem Weltgebetstag um geistliche Berufungen, wird Bruder Steffen Behr in Schondra und Singenrain die Messe halten und predigen. Steffen Behr stammt aus Nüdlingen und leitet die Diözesanstelle "Berufe der Kirche" in Würzburg. Die Eucharistiefeier mit der

Feldgeschworenengemeinschaft Bad Brückenau in Oberleichtersbach beginnt an diesem Tag bereits um 9 Uhr. sek