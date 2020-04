Änderungen ab Montag

Ab Montag, 27. April, gelten für den Nahverkehr im Landkreis Kulmbach folgende Regelungen:

? Aktuell fährt die Bahn mit einem reduzierten Fahrplan. Ab Montag wird dieser sukzessive an den Leistungsumfang des Normalfahrplans herangeführt. Ab dem 18. Mai soll auf den Bahnen in Bayern wieder auf allen Linien der Regelfahrplan gelten.

? Im Linien- und Regionalverkehr des Landkreises Kulmbach wird in Absprache mit den Verkehrsunternehmen Omnibusverkehr Franken, Pomper, Schuster und Stadtbus GmbH ab Montag nicht mehr nach dem Ferien-Fahrplan, sondern wieder nahezu vollständig nach dem Regel-Fahrplan gefahren. Die von der OVF mit Bussen durchgeführten Sonntagsfahrten zwischen Bayreuth und Kulmbach entfallen weiterhin. Zwischen Neudrossenfeld und Bayreuth verkehren an Sonn- und Feiertagen weiterhin die Anruf-Linientaxis. Im Stadtbus-Linienverkehr wird der am 23. März modifizierte Fahrplan der Linie 5 beibehalten, das heißt, die Plassenburg wird bei den Fahrten in die Wolfskehle und bis zur Oberen Stadt nicht bedient. Die Fahrpläne im Busverkehr sind unter www.landkreis-kulmbach.de/tourismus-wirtschaft-verkehr/verkehr-oepnv/ abrufbar.

? Busfahrer verkaufen keine Fahrkarten, die Vordereinstiege bleiben geschlossen. Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zum Fahrerarbeitsplatz wird sichergestellt.