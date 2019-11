Änderung der Wasserabgabesatzung

Der Stadtrat Lichtenfels hat in seiner Sitzung am Montag, 11. November, den Erlass der Siebten Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung beschlossen. Sie tritt am 1. Januar in Kraft. Die Satzung liegt in der Stadt Lichtenfels, Rathaus I, 1. Stock, Zimmer-Nr. 1.07, vom heutigen Montag, 18. November, bis einschließlich Freitag, 6. Dezember, zur Einsicht aus. red