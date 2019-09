Die Chorgemeinschaft Frohsinn teilt mit, dass die wöchentliche Chorprobe von kommenden Donnerstag, 3. Oktober (Feiertag), auf Mittwoch, 2. Oktober, vorverlegt wird. Beginn ist um 20 Uhr in der Alten Schule. Am Mittwoch, 9. Oktober, entfällt dagegen die Probe des Kinderchores "Nüdlinger Spatzen". Auch die Probe der Chorgemeinschaft am Donnerstag, 10. Oktober, findet nicht statt. sek