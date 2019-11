Änderung der Anfangszeiten

Die laufende Aktionsreihe "Mit Klang und Fantasie zur Ruhe" bei Bündnis Familie beginnt am Mittwoch, 20. November, wie auch am Mittwoch, 18. Dezember, nicht wie im Flyer vermerkt um 19.30 Uhr, sondern ausnahmsweise um 20 Uhr. Treffpunkt ist der Büro- und Veranstaltungsraum von Bündnis Familie in der Ernst-Putz Straße in Bad Brückenau. sek