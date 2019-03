Änderung der Abfuhrtermine

Über die Faschingstage ändern sich die Abfuhrtermine. Rest- und Bioabfall werden statt Dienstag, 5. März, am Mittwoch, 6. März, abgeholt, statt Mittwoch, 6. März, am Donnerstag, 7. März, und statt Donnerstag, 7. März, am Freitag, 8. März. Der Wertstoffhof ist am Faschingsdienstag, 5. März, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. sek