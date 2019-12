Änderung beim Problemmüll

Ab Januar 2020 kann der Problemmüll am Problemmüllmobil jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Wertstoffhofes in der Glender Straße 27 abgegeben werden. Alle anderen bisherigen Sammelstellen entfallen ab 2020. Der erste Anlieferungstermin ist am 9. Januar. red