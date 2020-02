Ämterneubau in trockenen Tüchern

Laut Mitteilung des Landtagsabgeordneten Steffen Vogel, Mitglied im Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags, gab es dort nach intensiver Diskussion gestern "grünes Licht" für den Erwerb des Grundstück "Gasthof Post" (Gall) in Ebern. Vogel: "Ich freue mich, dass endlich die Grundstückssuche und die Grundstücksverhandlungen für den Bau des Gebäudes der Landesbaudirektion im Rahmen der Behördenverlagerung und der Schaffung von 100 Arbeitsplätzen in Ebern zu einem guten Ende gebracht werden konnten." Für den Erwerb des Gasthofs mussten laut Vogel "mehrere wirklich große Hürden" überwunden werden. Mit dem Gelände des ehemaligen Delta-Marktes steht jetzt genug Platz bereit auch für die Dienstfahrzeuge; zu Fuß gelangt man gut zum Bahnhalt. Eine große Behörde trage erheblich zu einer strukturellen, sozialen und ökonomischen Aufwertung der Innenstadt bei. Vogel beantragte daher den Erwerb des Grundstücks heute in Abstimmung mit dem bayerischen Bauministerium; dem sei der Haushaltsausschuss trotz Gegenstimmen gefolgt, zeigt sich Vogel stolz. Nun fehle nur noch die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages. Baubeginn sei dann 2021. Vogel: "Ich freue mich jedenfalls, dass dieser ,gordische Knoten‘ durchschlagen ist und in absehbarer Zeit mit der Investition von mehr als zehn Millionen Euro in Ebern begonnen werden kann." kra