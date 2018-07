Ämter des Sozialreferates zu

Aufgrund einer internen Veranstaltung sind am Donnerstag, 5. Juli, das Amt für soziale Angelegenheiten, das Jugendamt, die Sozialplanung, das Senioren- und Generationenmanagement, die Fachstelle Integration, Ehrenamt und Familie sowie das Büro der Behindertenbeauftragten in der Zeit von 10.30 bis 14 Uhr geschlossen. In dringenden Fällen sind an diesem Tag von 10.30 bis 13 Uhr Frauke Schindler (Tel. 0951/871549) und von 11 bis 14 Uhr Sabine Baumhauer-Braun (Telefon 0951/87-1558) erreichbar. red