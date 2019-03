Älteste Bürgerin ist 102 Jahre

Den seltenen Geburtstag von 102 Jahren konnte Babette Thumser im Lucas-Cranach-Haus im Alten- und Pflegeheim des Diakonischen Werks Kronach-Ludwigsstadt/Michelau feiern.

Zu den ersten Gratulanten zählte auch Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein. Er dankte der früher rege und verdienstvoll ehrenamtlich engagierten Bürgerin.

Die waschechte Kronacherin war Gründungsmitglied des Frankenwaldvereins Ortsgruppe Kronach und wirkte über 30 Jahre als fleißige Sammlerin für den Caritasverband im Landkreis Kronach.

Ihre Hobbys waren vornehmlich das Wandern und das Reisen. Die weiteste Flugreise führte sie nach Übersee in die USA bis San Francisco. Bis vor drei Jahren, ihrem Domizilwechsel ins Alten- und Pflegeheim, wo wie sich, nach ihren eigenen Worten sehr wohl und gut betreut fühlt, wohnte sie am Kaulanger in Kronach. Heute darf sie sich die älteste Bürgerin von Kronach nennen. Keine Frau ist derzeit in Kronach älter als Babette Thumser, verriet der Bürgermeister.

Der Rathauschef hatte auch noch Glückwünsche von Landrat Klaus Löffler und sogar von Ministerpräsident Horst Seehofer im Gepäck, der ihr einen sehenswerten Bildband überbringen ließ.

Die Hausleiterin Karin Büttner gratulierte auch im Namen des Personals herzlich und wünschte Gesundheit und Gottes Segen. Als Babette Thumser das Licht der Welt am 8. März 1917 erblickte, regierte noch Kaiser Wilhelm II. in Deutschland und es tobte noch der Erste Weltkrieg. An viele Entbehrungen gerade im Zweiten Weltkrieg kann sie sich noch gut erinnern, ist aber eine humorvolle Natur geblieben, wie die Geburtstagsgäste wahrnehmen konnten. eh