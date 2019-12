"Geschichten, Glühwein und Pflegeplätzchen" heißt eine Veranstaltung, die am Samstag, 14. Dezember, am Markusplatz 6 im Büro der bayrischen Landtagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen, Ursula Sowa, von 11 bis 14 Uhr stattfindet. Der demografische Wandel stellt die Kommunalpolitik vor große Herausforderungen. Wie begegnen wir dem Pflegeplatz- und Pflegekräftenotstand in Bamberg? Wie können wir die Chancen, die sich aus dem Wandel ergeben, proaktiv nutzen um eine solidarische, nachhaltige Stadtgesellschaft zu verwirklichen? Der Arbeitskreis "Demografischer Wandel" der Bamberger Grünen und MdL Ursula Sowa laden dazu ein, bei Kurzgeschichten, Glühwein und Plätzchen sich mit dem Thema Älterwerden in Bamberg zu beschäftigen. red