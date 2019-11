"Adventszauber" mit Weihnachtsbasar

Die Dorfvereine laden heuer zum "Adventszauber" ein, welcher als Ersatz zum "Christbaamfest" stattfindet. Beginn der Veranstaltung ist am Samstag, 7. Dezember, um 11 Uhr im Hof des Restaurants "rot". Auch heuer gibt es wieder einen großen Christbaumverkauf. Ein kleiner Weihnachtsmarkt mit vielen Schmuck- und Geschenkideen lädt zum Stöbern und Kaufen ein. Neu in diesem Jahr ist der "Weihnachtsbasar". Hier besteht die Möglichkeit, seinen "alten" Weihnachtsschmuck mitzubringen und ihn gegen anderen Schmuck zu tauschen. Dieser kann auch gegen eine kleine Spende gekauft werden. Für Spannung sorgt eine Weihnachtsverlosung, bei der man mit etwas Glück Geld- und Sachpreise gewinnen kann. Für freudige Augen bei Kindern und Erwachsenen sorgt der Weihnachtsbär, welcher Geschenke für große und kleine Kinder verteilt. Da so ein Tag anstrengend ist, bieten die Veranstalter genug Möglichkeiten , sich zu stärken. red