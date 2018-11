Adventszauber in Ebermannstadt

"Macht hoch die Tür..." heißt es beim fünften Adventszauber in Emmaus. Am Freitag ist die feierliche Eröffnung des Adventsbasars in der Emmauskirche Ebermannstadt im Kirchenweg 5. Der Adventszauber bedeutet Ruhe, ein bewusster Start in die Adventszeit, Gemütlichkeit und Gemeinschaft mit Musik und Texten. Beginn in der Emmauskirche ist am Freitag, 30. November, ab 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen, ab 16.30 zu Bratwürsten und Glühwein. red