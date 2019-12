Adventszauber beim Musikverein

Bereits zum 11. Mal veranstaltet der Musikverein Oerlenbach seinen Adventszauber am 3. Advent. Am Sonntag, 15. Dezember, ab 16 Uhr unterhält die Trachtenkapelle im Innenhof des Musikheims mit traditioneller Weihnachtsmusik. Auch für das leibliche Wohl ist an diesem Nachmittag gesorgt. sek