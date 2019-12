Adventswochenende in der Kirche

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Dörfles-Esbach bietet in der Kirche "Zum guten Hirten" am zweiten Adventswochenende mehrere Veranstaltungen/Gottesdienste an: "Rejoice" - unter diesem Motto singt der Jugendchor "Vocalholics" heute ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Morgen feiert die Kirchengemeinde um Pfarrerin Gabriele Töpfer ab 10 Uhr einen Gottesdienst mit dem Thema "In Erwartung leben vor Weihnachten?". Um 11.15 Uhr dürfen die Kleinen einen Minigottesdienst mit dem Thema "Kleiner Engel - ganz groß!" feiern. red