Adventswanderung auf dem Sinn-Weg

Die Adventswanderung der Laufgruppen des TV Zeil findet am ersten Advent statt, dieses Jahr am Sonntag, 1. Dezember. Los geht es um 9 Uhr am Kreisverkehr beim Weingut Heigel. Von dort aus wandern die Teilnehmer nach Prappach und gehen die Strecke des Sinn-Weges rund um den Ort. Um 11 Uhr treffen die Wanderer in Prappach an der Kirche die Teilnehmer, die nur diese Teilstrecke mitlaufen wollen. Einkehr zum Mittagessen folgt um etwa 12.30 Uhr in der Gaststätte Rambacher in Prappach. Alle Mitglieder des TV und Gäste sind eingeladen. Anmeldungen erbittet Martina Wolter, Telefon 09524/3183. Der Silvesterlauf startet am Dienstag, 31. Dezember, um 13 Uhr am Bolzplatz am Setzbach an der Straße in Richtung Krum. red