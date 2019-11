Der Adventsverkauf der Soroptimistinnen, International-Club Forchheim-Kaiserpfalz, findet in diesem Jahr am Sonntag, 24. November, von 11 bis 18 Uhr in Heroldsbach zum Hobby- und Künstlermarkt auf dem Dorfplatz statt. Das Motto des Marktes ist "Rund um den Kaffee". Das Angebot ist wieder vielfältig: weihnachtliches Gebäck, Elisen-Lebkuchen, Brände von Streuobstwiesen, heißer Apfelpunsch, Bratapfel und Kaffee, Plätzchen, Honig und Weihnachtsschmuck, Shopper und Utensilien aus Kaffeesäcken und noch vieles mehr rund um das Thema. In diesem Jahr ist der Erlös wieder für das Projekt "Linderung der Altersarmut bei Frauen" in Heroldsbach vorgesehen. red