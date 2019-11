Adventsveranstaltung für Senioren

Der traditionelle Seniorennachmittag zum Adventsbeginn findet am kommenden Sonntag, 1. Dezember, im Saal der Gaststätte Rääbleins statt. Aufgrund des hohen Aufwandes können keine persönlichen Einladungen mehr verschickt werden. Die Veranstaltung für alle Senioren des Ortes über 65 Jahre findet aber in gewohnter Weise statt. Beginn des Seniorennachmittags ist um 14.30 Uhr. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Kirchenbauverein, Turnverein und Musikverein Ziegelerden, der auch für Unterhaltung sorgt. Auch ein Film über die früheren Jahre in Kronach wird gezeigt. red