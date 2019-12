Adventsstimmung verströmt

Momente der Entspannung bot die Uetzinger Blasmusik in einem 90-minütigen Adventskonzert am Vorabend des dritten Adventssonntags. Dass viele Menschen diese Entspannung suchen, zeigte der gute Besuch in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Wochenlang war geprobt worden, um die ausgewählten Musikarrangements gekonnt darzubieten. Auch ein Probenwochenende in Rappertshausen in der Rhön wurde abgehalten. Sowohl die "Nussominis", die "Nussolinos" als auch das Hauptorchester ließen mit ihren Beiträgen die Besucher in eine ruhige Adventszeit eintauchen. Im Bild: Die "Nussolinos" und das Hauptorchester spielten zusammen beim Adventskonzert. Foto: Gerd Klemenz