Adventsstimmung in Eichelberg

Der kleine Weihnachtsmarkt in Eichelberg hielt das, was er versprochen hatte, und lockte zahlreiche Besucher an. Der Feuerwehrverein im Eberner Stadtteil hatte die Veranstaltung organisiert. Bei der 17. Auflage des Weihnachtmarktes stand die Weihnachtsscheune in der Dorfmitte im Blickpunkt. Adventskränze, Basteleien und Dekorationsartikel gehörten zu dem umfangreichen Angebot. Der Posaunenchor Rentweinsdorf ließ die richtige Adventsstimmung aufkommen. di