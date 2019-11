Adventsspecial im Museum

Kloster Banz - Am Samstag/Sonntag, 30. November/1. Dezember, hat das Museum Kloster Banz für Besucher jeweils von 10 bis 16 Uhr zu vergünstigten Preisen geöffnet. Außerdem finden am Samstag ab 13.30 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr öffentliche Führungen durch Museum und Klosteranlage statt. red