Adventssingen in St. Martin

Adventliche-vorweihnachtliche Chor- und Instrumentalmusik erklingt am heutigen Samstag um 17.30 Uhr in der St.-Martins-Kirche am Grünen Markt. Das Adventssingen wird gestaltet von den Chören des Liederhort Hallstadt "Maabella" und "Coloured Voices" unter der Leitung von Wolfram Brüggemann, ergänzt durch Werke für Oboe und Orgel von Telemann und Saint-Saëns, gespielt von Dimitry Braudo und Ulrich Theißen. Der Eintritt ist frei, die Spenden kommen den Tätigkeiten des Fördervereins St. Martin zugute. Am Ausgang kann auch die neue CD "Romantische Martinesque" von der Steinmeyer-Orgel der Martinskirche erworben werden.

Auch am Samstag, 27. Dezember, um 17.30 Uhr erklingt weihnachtliche Musik in St. Martin. Zu hören ist ein vielfältiges Programm aus Arien, Liedern und Instrumentalmusik. Es singen Nina Romy Dörfler und Regina Karg (Sopran), es spielen Regina Karg (Flöte), Dimitry Braudo (Oboe) und Ulrich Theißen (Orgel). Pastoralreferent Sebastian König ergänzt das Programm durch meditative Texte zum Ereignis der Geburt Christi. Der Eintritt ist frei. red