Adventssingen in der Pfarrkirche

Der Volkstrachtenverein "Zechgemeinschaft" Neukenroth lädt am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr zum Adventssingen in die Pfarrkirche St. Katharina Neukenroth ein. Es singen und musizieren besinnliche Weisen zur Adventszeit, die Gesangsgruppe und die Bläsergruppe des Volkstrachtenvereins "Zechgemeinschaft" Neukenroth sowie der NGL (Neue Geistliche Lieder)-Singkreis Buchbach unter der Leitung von Karolin Zipfel. Anschließend ist in der Zecherhalle gemütliches Beisammensein, wozu die Bläsergruppe, unter Leitung von Jürgen Beez, zur Unterhaltung aufspielen wird. Der Erlös aus freiwilliger Kollekte geht an soziale Projekte. Der Eintritt ist frei. red