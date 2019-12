Adventsnachmittag der Frauenhilfe

Ein Adventsnachmittag der evangelischen Frauenhilfe findet am Dienstag, 10. Dezember, um 14 Uhr im Saal des Kreuzberg-Gemeindezentrums statt. Im Mittelpunkt stehen besinnliche wie auch unterhaltsame Beiträge zur Vorweihnachtszeit. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee, Glühwein und Christstollen. Neben den Mitgliedern sind dazu alle interessierten Frauen (und auch Männer) willkommen. Die Konfession spielt keine Rolle. Wer keine Fahrgelegenheit hat, setzt sich mit Helga Müller, Telefon 09572/9764, in Verbindung. Eine mit Bildern untermalte Rückschau und ein Blick ins Kassenbuch stehen im Mittelpunkt des Frauentreffens am 21. Januar. bkl