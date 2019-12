Adventsmusik und Eintopfessen

Die evangelische Kirchengemeinde in Ebern lädt am kommenden vierten Adventssonntag, 22.Dezember, um 10 Uhr zu einem musikalischen Gottesdienst in die Christuskirche ein. Der Kirchenchor "Cantabile" wird dabei letztmalig unter der Leitung der langjährigen Chorleiterin Stefanie Ernst singen. "Frau Ernst wird in dem Gottesdienst verabschiedet", teilt Pfarrer Bernd Grosser mit. Im Anschluss findet im Gemeindehaus das Eintopfessen zugunsten der Aktion "Brot für die Welt" statt. Anmeldungen dazu werden, um rechtzeitig planen zu können, bis spätestens morgen, Dienstag, im evangelischen Pfarramt, Telefon 09531/6084, erbeten. red