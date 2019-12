Adventsmusik und adventliche Texte

Mit einem Adventskonzert bietet der Gesangverein Arnshausen am Samstag, 14. Dezember, den Besuchern eine Gelegenheit, sich mit einer musikalisch-besinnlichen Stunde der allgemeinen Hektik und dem vorweihnachtlichen Trubel einmal

zu entziehen. In der Pfarrkirche in Arnshausen erwartet sie eine bunte Vielfalt an Instrumental- und Gesangsdarbietungen sowie adventlichen Textbeiträgen. Neben dem Chor der Harmonie wirken die Blaskapelle Arnshausen, die Akkordeongruppe, Martin's Stubenmusik und Anne Rustler an der Orgel mit. Der Eintritt ist frei. Anschließend bewirtet der Gesangverein vor der Kirche mit flüssigen und handfesten Leckereien. Beginn des Konzertes ist um 18 Uhr. sek