Adventsmusik "Bereitet dem Herrn den Weg"

Am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr findet unter dem Motto "Bereitet dem Herrn den Weg" die Adventsmusik des Gesangvereins Eintracht in der Pfarrkirche St. Markus in Bischberg statt. Der gemischte Chor, der Gospelchor, verschiedene Flötengruppen, der Kammermusikkreis und der Kirchenchor der Pfarrgemeinde St. Markus führen die Besucher durch ein Programm mit vielfältigen Melodien der Adventszeit. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an ein Schulprojekt in Ghana. red