Adventsmusik am Holzmarkt

Schülerinnen und Lehrkräfte der Maria-Ward-Schule Bamberg laden für den heutigen Montag, 16. Dezember, um 19 Uhr in die Institutskirche am Holzmarkt zu ihrem traditionellen vorweihnachtlichen Konzert ein. Es erklingen Chor- und Orchesterwerke verschiedener Epochen, Solostücke für Violine, Trompete und Sopran sowie Kammermusik für Holzbläser. Zwischen den Musikbeiträgen werden adventliche Texte rezitiert. Im Anschluss spielt die Jazzcombo in der neuen Aula (Edelstraße 8) bei Plätzchen und Punsch populäre Weihnachtsmusik. red