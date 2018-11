Adventsmarkt und offener Sonntag

Der vorweihnachtliche Markt in Burgebrach findet am Sonntag, 25. November, von 10 bis 18 Uhr in der Markt- und Hauptstraße statt. An diesem Tag dürfen außerdem sämtliche Verkaufsstellen in Burgebrach und den dazugehörigen Gemeindeteilen von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Über 35 Marktbeschicker haben ihr Kommen angemeldet. Die regionalen Gewerbetreibenden bieten ein reichhaltiges Warensortiment wie Gärtnereierzeugnisse, floristische Bastelsachen, Deko- und Geschenkartikel, Holzwolle, Selbstgestricktes, Gewürze, Tees, selbst gemachte Pralinen, Liköre, Marmeladen und einheimisches Obst an. Erstmalig werden auch eine Kaffeerösterei und ein Craft-Beer Ausschank vor Ort sein. Für das leibliche Wohl sorgt vor dem Bürgerhaus die Fußballabteilung des TSV Windeck Burgebrach, die auch eine Tombola mit attraktiven Preisen anbietet. Auch die Bücherei öffnet am Marktsonntag von 13 bis 16 Uhr zur Besichtigung und zum Ausleihen. Außerdem bietet der Eine-Welt-Laden in den Räumlichkeiten der Bücherei Leckereien zum Verkauf an. red