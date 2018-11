Adventsmarkt und Auftritt von Jericho

Ein Adventsmarkt startet heute, Samstag, 24. November, um 14 Uhr mit Handwerkskunst und mehr in den Gaden rund um die Kirche. Das Christkind kommt um 17.30 Uhr. Am Samstagabend findet ab 19 Uhr ein Konzert mit der Band Jericho in der St. Georgskirche statt. Weiter geht es am Sonntag ab 12 Uhr mit der Suppenküche. Die Marktstände öffnen ihre Pforten ab 13 Uhr. Für Bewirtung und musikalische Besinnung ist an beiden Tagen gesorgt. sek