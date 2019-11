Adventsmarkt mit adventlicher Musik

Zum Adventsauftakt lädt die evangelische Kirchengemeinde am morgigen Samstag in den Innenhof des Dekanatsgebäudes und der Gesamtverwaltungsstelle am Kirchplatz 5 ein. Musikalisch stimmen der Posaunenchor und die Nachwuchschöre auf die besondere Jahreszeit ein. Die Besucher dürfen sich ab 15 Uhr auf Köstlichkeiten und vorweihnachtliche Geschenke freuen, die von den Vereinen und der Kirchengemeinde Michelau gespendet wurden. Offiziell beginnt der Adventsmarkt um 16 Uhr mit dem Auftritt des Posaunenchores. Ab 17 Uhr treten die Nachwuchschöre auf. Zu hören sind der Jugendchor, der Kinderchor und der "Spatzenchor". Zwischendurch kann man sich in der Gesamtverwaltungsstelle mit Kaffee und Kuchen stärken. Höhepunkt ist ab 18.30 Uhr die Andacht, die von Dekanin Ott-Frühwald gestaltet wird. "Cantica Nova" und der Posaunenchor wirken mit. kag