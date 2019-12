Adventsmarkt in der Orangerie

In dem einmaligen Ambiente der Orangerie findet am 7. und 8. Dezember der Rosenauer Adventsmarkt statt. Bei kostenlosem Eintritt bieten Kunsthandwerker aus der Region ihre hochwertigen Waren an. Am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr werden ganztägig Kaffee, Glühwein, Punsch, Stollen und Herzhaftes angeboten. Zudem kann zu ermäßigtem Eintritt an einer Führung im Schlossmuseum Rosenau (von 10 bis 15 Uhr jeweils zur vollen Stunde) teilgenommen werden. red