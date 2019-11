Adventsmarkt im Gemeindezentrum

Am Samstag und Sonntag erstrahlt das Gemeindezentrum in Eggolsheim wieder in weihnachtlichem Glanz. In der Ortsmitte stehen über 40 Buden mit einem vielfältigen Angebot. Auch die Gäste aus den Eggolsheimer Partnergemeinden in Ungarn und Italien sind da, wie auch das Christkind und der Nikolaus mit seinen Engeln. Erstmals wird der Eggolsheimer Chor "Schabeso" den Samstagabend ab 18.30 Uhr gestalten. Am Sonntag feiert ab 13 Uhr der "EBSer Blechmix" Premiere auf dem Markt. Aber auch die bereits "altgedienten" Kapellen werden wieder bestes musikalisches Weihnachtsrepertoire und mehr zu Gehör bringen. Im bewirteten Tanzsaal kann das Handwerk des Glasbläsers und des Holzschnitzers bestaunt werden. Alle Krippenliebhaber sind bei den Ausstellungen im Sitzungssaal und in der Kulturscheune genau richtig. Auch der noch neue Dorftreff Faulenzer beteiligt sich mit einem Kehraus am Samstag ab 20 Uhr. Kinder sind in der Weihnachtswerkstatt im Trauzimmer willkommen. Im Ottens-Zimmer des Rathauses wird von der Jugendpflege Eggolsheim ein Weihnachtspostamt eingerichtet, dort können die Kinder Briefe ans Christkind verfassen. Am Sonntag zwischen 14.30 und 16 Uhr können Kinder auf der Wiese hinter der Kegelbahn Pferde bestaunen und erste Einblicke in den Reitsport gewinnen. red