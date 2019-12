Am Wochenende 7. und 8. Dezember findet der Adventsmarkt im Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld zwischen 13 und 17 Uhr statt. Bei offenem Feuer, weihnachtlicher Dekoration und mit einem breiten Spektrum von traditioneller Handwerkskunst und Weihnachtsschmuck lädt dieser Markt im Herzen der Fränkischen Schweiz ein. Auch der Weihnachtsengel hat seinen Besuch angekündigt. Nicht nur für die Kleinen, sondern auch für alle Erwachsenen ist an beiden Tagen der Museumsbesuch kostenfrei. red