Adventsmarkt auf dem Kirchplatz

Der Weihnachtsmarkt des Gewerbevereins findet am Sonntag, 2. Dezember, ab 13 Uhr auf dem Kirchplatz in Ebensfeld statt. Der Nikolaus kommt zu Besuch und verteilt Äpfel und Nüsse. Um 14 Uhr spielt das Schülerorchester und um 15 Uhr die Gruppe "Ächd Bläch". Ein "Adventskonzert" mit dem Kinderchor "Kelbachspatzen" findet um 16 Uhr statt. Erstmals in diesem Jahr findet am Samstag, 1. Dezember, ab 18.30 Uhr (nach dem Abendgottesdienst) ein "Glühweinanstich" und ein Weihnachtsbockbier-Ausschank statt. red