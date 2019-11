Am ersten Adventswochenende verwandelt sich in Kulmbach der Garten am Schießgraben in eine romantische Weihnachts-Winter-Welt. Während des Jahres toben hier die Kinder der Wohngruppe "Villa" der Geschwister-Gummi-Stiftung. Jedes Jahr aufs Neue sind die Kinder ganz aufgeregt und voller Vorfreude, wenn es darum geht, ihr derzeitiges Zuhause im besten Licht zu präsentieren. Der Markt findet zu folgenden Zeiten statt: Samstag, 30. November, von 10 bis 20 Uhr; Sonntag, 1. Dezember, von 12 bis 18 Uhr.

Eine tolle Winterwelt mit köstlichen Leckereien und wunderschönen Deko- und Geschenkideen - das ist der gemeinnützige "Adventsmarkt an der alten Villa", veranstaltet vom Diakonie Verbund Kulmbach mit seinen Partnern Geschwister-Gummi-Stiftung, Die Kita, Diakonie Kulmbach und Menüfaktur.

Tannenbäume und kleine Holzhüttchen zieren die Wege des Gartens. Die Kinder können am Lagerfeuer leckeres Stockbrot backen, zum Nachtisch gibt es frisch gebackene Waffeln am Stiel. Die Eltern lassen sich währenddessen eine heiße Suppe schmecken. Auch Menschen mit Behinderung aus den Wohngemeinschaften der Diakonie Kulmbach sind aktiv am reibungslosen Ablauf des Adventsmarktes beteiligt. Sie sind ein fester Bestandteil des Teams und sorgen unter anderem dafür, dass für die Getränke und das Essen immer sauberes Geschirr vorhanden ist. Die Kinder der Wohngruppe "Villa" helfen fleißig mit, die Lose der Tombola an die Gäste zu verkaufen. Und auch die Seniorenwerkstatt ist eifrig bei der Sache: So wurde tolle Weihnachtsdekoration aus Holz geschreinert und wunderschöne Krippen gebaut.

Der Adventsmarkt des Diakonie-Verbundes Kulmbach ist gemeinnützig. Der Erlös des "Adventsmarktes an der alten Villa" kommt zu 100 Prozent Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen zugute.

Jedes Kind, das im Kinderheim lebt, sowie die Menschen mit Behinderung, die in den Wohngemeinschaften leben, haben einen Wunsch frei und ihn zu Papier gebracht. Diese Wunschzettel hängen dann zum Adventsmarkt an den "Wunschbäumen". Dort kann sich jeder einen Wunschzettel aussuchen und das Geschenk besorgen. red