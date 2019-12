Adventslieder auf Zuruf

Adventslieder nach Wunsch und auf Zuruf werden beim letzten FreiSingen vor Weihnachten mit Pfarrer Marcus Döbert und Martina Faber an der Orgel angestimmt. Das Singen ist für alle offen und findet am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr in der evangelischen Johanneskirche (Talgasse 6) statt. red