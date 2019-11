Adventskranz selbst gemacht

Die Volkshochschule im Kreis Kronach bietet mit Elisabeth Tremel den Kurs "Adventskranz oder Adventsgesteck" an.Wer sich schon immer mal an einem eigenen Adventskranz oder -gesteck versuchen wollte, der hat nun Gelegenheit dazu. Der Kurs findet am Freitag, 22. November, von 18 bis 20 Uhr in der Gemeindekanzlei, Veranstaltungsraum im EG, Schulweg 6 in Tschirn statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0, oder per Internet www.vhs-kronach.de. red