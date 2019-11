Kronach vor 17 Stunden

Adventskranz selbst binden und gestalten

Die Volkshochschule im Kreis Kronach bietet am Freitag, 29. November , den Kurs Adventskranz selbst binden und gestalten an. Beginn ist um 19 Uhr im Alten Schulhaus in Nordhalben. Die Anmeldung erfolg...