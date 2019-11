Adventskranz selber binden

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Ausschuss des Heimatvereins Burgebrach nach dem Erfolg vom vergangene Jahr, im Vorfeld der Adventszeit einen Kranzbindekurs anzubieten. "Jeder, der selbst einmal den Adventskranz binden wollte, ist eingeladen", so der Vorsitzende Markus M. Mehlhorn. Der Kurs findet am Mittwoch, 27. November, ab 18.30 Uhr im Edith-Stein-Haus unter der Kursleitung von Anni Zahnleiter statt. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt. Bei Interesse ist es dringend erforderlich, sich bis zum 21. November unter der E-Mail: heimatverein-burgebrach@gmx.de oder Telefon 0160/97311954 beim Vorsitzenden des Heimatvereins Markus Mehlhorn anzumelden. Von Nichtmitgliedern wird ein Unkostenbeitrag für Material verlangt. Die Kursleiterin Anni Zahnleiter bittet darum, dass die Teilnehmer sich einen Strohkranz und grünen Bindedraht besorgen. Weitere Infos werden bei der Anmeldung gegeben. red