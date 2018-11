Adventskränze selbst gestalten

Die Kinder- und Jugendakademie Saaletal öffnet am Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 17 Uhr ihre Adventswerkstatt. Mädchen und Jungen ab sieben Jahren stellen Adventskränze oder Adventsgestecke selbst her. Dazu werden Tannenzweige, Zapfen, kleine Äste und alles Mögliche, was die Natur zu bieten hat, verwendet. Mitbringen sollten die Teilnehmer außer Freude am Basteln nur ein paar Zweige und kleine Äste (keine Fichtenzweige). Anmeldungen unter www.kja-saaletal.de . sek