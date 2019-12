Adventskonzerte mit dem Vocalensemble

Zwei stimmungsvolle Adventskonzerte präsentiert das Vocalensemble Coburg zur Einstimmung auf den 2. Advent am Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche St. Bonifatius in Ahlstadt und am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche St. Laurentius in Ebern. Der Eintritt ist bei beiden Konzerten frei. Das Ensemble, das unter der Leitung von Stefanie Berg auftritt, bietet ein Programm mit adventlichen und weihnachtlichen Weisen, die von traditionellem Liedgut, wie "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen" bis hin zu modernen Rhythmen reichen. red