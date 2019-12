Adventskonzert und Weihnachtsfeier

Zu einem Adventskonzert lädt der Musikverein Heroldsbach die gesamte Bevölkerung ein. Das Schülerorchester und Ensembles des Großen Blasorchesters werden am Samstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr, die Zuhörer mit weihnachtlichen Liedern in der Pfarrkirche unterhalten. Der Eintritt ist frei.

Zu seinen Weihnachtsfeiern lädt der Musikverein Heroldsbach alle Aktiven, Eltern und Großeltern, Mitglieder und Ehrenmitglieder ein: Am Freitag, 13. Dezember, 17 Uhr, im Pfarrheim Heroldsbach für die Kleinsten der musikalischen Früherziehung, Blockflöten und "BOOMbastic", am Samstag, 14. Dezember, 15 Uhr, in der Pfarrkirche Heroldsbach für "Jeki" 2018 (Jedem Kind ein Instrument), "Jeki" 2019 und Juniororchester, am Samstag, 14. Dezember, nach dem Adventskonzert in der Pfarrkirche (etwa 20.30 Uhr) für die Aktiven des Schülerorchesters und des Großes Blasorchesters, Familienangehörige, Freunde und Gönner sowie Ehren- und Vereinsmitglieder. red