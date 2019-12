Adventskonzert und Weihnachtsbasar

Die Schulleitung des Meranier-Gymnasiums lädt am Dienstag, 17. Dezember, um 19 Uhr zum Adventskonzert in die Aula der Schule ein. Schüler, Ensembles, Chöre, Solisten und Orchester wollen die Zuhörer zum Ausklang des Advents auf das Weihnachtsfest einstimmen. Am Freitag, 20. Dezember, findet in der Aula zwischen 9.30 und 11.20 Uhr der traditionelle Weihnachtsbasar statt. Dort können die Besucher letzte Weihnachtsgeschenke wie Bastelarbeiten sowie Lose der Tombala mit originellen Preisen erwerben. Der Erlös dieser SMV-Veranstaltung kommt wieder gemeinnützigen Zwecken zugute. red